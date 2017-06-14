分析师上调今年新加坡经济增速预估至2.5%--金管局调查

路透新加坡6月14日 - 新加坡金管局周三公布调查结果显示，分析师对该国今年经济增长预估较三个月前提高，因他们对制造业和银行放贷的看法改善。

金管局访问的21位分析师的预估中值显示，2017年国内生产总值(GDP)料增长2.5%，高于3月上次调查中预估的成长2.3%。

这样的增幅将超过2016年的2.0%，并处在政府预测区间的高端。

新加坡贸工部5月时称，2017年全年国内生产总值(GDP)增长可能超过2.0%，“除非下行风险变成现实”。不过，该部维持其GDP增长预估在1-3%的范围不变。

经济分析师目前预测，2017年制造业将扩张5.0%，高于3月调查时预测的4.5%。

他们还上调了对银行贷款的评估，2017年银行放贷料增长6.2%。之前的预估中值是增长3.2%。

2017年新加坡非石油类出口料增长5.6%，低于之前的预估中值6.1%。其他被下修的预估还包括建筑，目前预计增长0.2%，之前预估为增长0.3%。

调查预估中值显示，新加坡第二季国内生产总值(GDP)料同比增长2.7%，高于之前预估的2.5%。

新加坡第一季GDP同比扩张2.7%，但经季调的环比年率为萎缩1.3%。

央行的核心通胀指标2017年料上升1.5%，与前次调查不变。

根据新加坡金管局最新的调查，分析师们预测的2017年整体CPI中值降至0.9%，前一次预测为1.0%。

分析师们预测坡元兑美元到2017年底时报1.4100%，周三时接近1.3820。

新加坡将在7月上半月公布第二季GDP初值。(完)