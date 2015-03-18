新加坡经济：分析师调降新加坡2015年成长及通胀预估--金管局调查

金管局曾表示，预计2015年通胀率介于负0.5%至0.5%。 新加坡2月出口降幅大于预期，因全球经济增长依然温和，而且中国 经济放缓造成打击。 这增强了金管局下个月可能会进一步放松货币政策的预期。 1月，金管局在预定的4月政策检视之前意外降低货币政策区间坡度， 成为全世界又一个为对抗通缩压力及经济成长放缓而果断行动的央行。 (完) (编译 张明钧/郑茵/杜明霞/许娜；审校 孙茉莉/张荻/白云/王丽鑫)