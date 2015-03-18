新加坡经济：分析师调降新加坡2015年成长及通胀预估--金管局调查

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
金管局曾表示，预计2015年通胀率介于负0.5%至0.5%。 新加坡2月出口降幅大于预期，因全球经济增长依然温和，而且中国 经济放缓造成打击。 这增强了金管局下个月可能会进一步放松货币政策的预期。 1月，金管局在预定的4月政策检视之前意外降低货币政策区间坡度， 成为全世界又一个为对抗通缩压力及经济成长放缓而果断行动的央行。 (完) (编译 张明钧/郑茵/杜明霞/许娜；审校 孙茉莉/张荻/白云/王丽鑫)
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。