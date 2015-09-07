新加坡执政党“向左转” 希望争取民心

路透新加坡9月7日（记者 Saeed Azhar/John Chalmers） - 新加坡外交部长兼律政部长尚穆根（K. Shanmugam）上周有一天的早餐时间去了一个美食广场，和人们打招呼，听人们闲聊，呼吁人们在9月11日的大选中支持执政党--人民行动党。

一桌喝茶的人对他报以热烈的掌声，有正在吃面的老妇人抬头向他微笑，但也有人向他发出抱怨，其中一名居民抱怨在她家门外栖息的鸽子。

这些群体的坚定支持也许将确保人民行动党赢得本周选举，该党自新加坡50年前独立以来一直执政。

但尚穆根表示，人民行动党再也不能将民众的支持视为理所当然，该党在上次2011年大选中的支持率降至历史低点60.1%，而就即将迎来的选举而言，在一些选区哪怕是几千选票的摇摆，就可能损及其在议会的压倒性优势。

为防止发生这种情况，该党已经作出政策调整，这些调整将改变新加坡的发展方向。

在新加坡开国总理李光耀的领导下，新加坡对西方式的福利制度不屑一顾，人们基本上要自食其力。

但多年的经济快速增长导致贫富差距扩大，公众对大举引进外籍劳工感到不满，加上火车爆满且房价高昂，诸多因素迫使人民行动党在政治上“向左转”。

“在上世纪80和90年代以及本世纪头10年，重点强调民间部门，”尚穆根接受路透采访时说，“从2007年以来，措辞上开始向中左立场转变。”

新加坡管理大学（SMU）副教授、政治分析人士陈庆文（Eugene Tan）称，这种新的战略必须坚持，因人民行动党正面对更具竞争性的政治格局，且民众现在对家长式制度和一党执政变得不那么有耐心了。

今年，新加坡政府已经对高收入群体加税，以负担医疗支出大幅上升所需，并改善老年人和低收入群体的社会保障。

自上次大选以来，新加坡政府还采取了其他重要措施，例如为楼市降温以及限制外籍劳工等。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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