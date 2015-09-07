新加坡执政党“向左转” 希望争取民心

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Saeed Azhar/John Chalmers
路透新加坡9月7日 - 新加坡外交部长兼律政部长尚穆根（K. Shanmugam）上周有一天的早餐时间去了一个美食广场，和人们打招呼，听人们闲聊，呼吁人们在9月11日的大选中支持执政党--人民行动党。
一桌喝茶的人对他报以热烈的掌声，有正在吃面的老妇人抬头向他微笑，但也有人向他发出抱怨，其中一名居民抱怨在她家门外栖息的鸽子。
这些群体的坚定支持也许将确保人民行动党赢得本周选举，该党自新加坡50年前独立以来一直执政。
但尚穆根表示，人民行动党再也不能将民众的支持视为理所当然，该党在上次2011年大选中的支持率降至历史低点60.1%，而就即将迎来的选举而言，在一些选区哪怕是几千选票的摇摆，就可能损及其在议会的压倒性优势。
为防止发生这种情况，该党已经作出政策调整，这些调整将改变新加坡的发展方向。
在新加坡开国总理李光耀的领导下，新加坡对西方式的福利制度不屑一顾，人们基本上要自食其力。
但多年的经济快速增长导致贫富差距扩大，公众对大举引进外籍劳工感到不满，加上火车爆满且房价高昂，诸多因素迫使人民行动党在政治上“向左转”。
“在上世纪80和90年代以及本世纪头10年，重点强调民间部门，”尚穆根接受路透采访时说，“从2007年以来，措辞上开始向中左立场转变。”
新加坡管理大学（SMU）副教授、政治分析人士陈庆文（Eugene Tan）称，这种新的战略必须坚持，因人民行动党正面对更具竞争性的政治格局，且民众现在对家长式制度和一党执政变得不那么有耐心了。
今年，新加坡政府已经对高收入群体加税，以负担医疗支出大幅上升所需，并改善老年人和低收入群体的社会保障。
自上次大选以来，新加坡政府还采取了其他重要措施，例如为楼市降温以及限制外籍劳工等。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”