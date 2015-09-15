新加坡执政党大捷尚达曼功不可没 但未来接任总理机率渺茫

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡9月15日 - 新加坡执政党人民行动党在上周五的大选中获得大胜，这部分归功于新加坡副总理兼财长尚达曼。

尚达曼是一位泰米尔裔政治家，他对选民的吸引力给人民行动党领导们抛出了一个尴尬问题：一位非华裔是否能成为新加坡总理？

随着人民行动党开始下一个五年执政期，有关谁将继任李显龙的猜测也开始了--尚达曼的名字在各种猜测中频频出现。

尚达曼成为新加坡总理的机会极为渺茫。

迄今为止，新加坡三任总理均为华裔，且在一个四分之三国民均为华裔的国家，打破这种传统可能很难。10个新加坡人中仅有一个的祖先能追溯到南亚，譬如尚达曼。

人民行动党官员拒绝就有关李显龙继任者的问题发表评论，因这对该党来说是一个敏感话题。63的李显龙此前暗示称，他或将在2020年卸任。

李显龙曾表示，下一代领导人出现非华裔总理的机会更大，但汉语不流利可能会是问题。汉语在新加坡被广泛使用。

但对于一些新加坡人来说，新加坡出现非华裔总理的想法，与马来西亚出现非马来族总理或者印尼政治中心爪哇岛之外的人成为印尼总统一样古怪。

李光耀在去世前两年发表的一本书中，列出了四位华裔新加坡人作为下一代极富前景的领导人选。

尽管如此，尚达曼在上周大选预备阶段中的表现令人印象如此深刻，以至于反对党新加坡民主党的候选人Paul Tambyah甚至都公开支持尚达曼组建由各党组成的大联合政府。

“人们愿意看到尚达曼为新的人民行动党领导层定下基调，”政治评论人、李光耀的批评者林宝音（Catherine Lim）说道。

“是时候定下一个完全不同的基调了，可以有说服力地定下那个基调并且在新加坡各族裔中都有号召力的，我能想到的只有尚达曼先生一人，”她说道。

58岁的尚达曼7月称，他对总理职位不热衷，但他期望新加坡未来可以出现一位少数族裔领导人。

未能联系到尚达曼对本文发表评论。(完)