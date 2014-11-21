新加坡交易所未来两月将推出多款化工衍生品合约

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡11月21日 - 新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)周五表示，未来两个月将推出五项化工互换及期货产品，以满足该行业对风险管理日益增长的需求。
该交易所在声明中称，将在12月2日开始启动运往中国的对二甲苯(PX)互换和期货合约，1月19日推出另外四项聚烯烃(polyolefin)合约。
新加坡交易所称，聚烯烃合约用于运往中国及东南亚的线型低密度聚乙烯(LLDPE)和聚丙烯扁丝(PP flat yarn)。
“鉴于市场波动较大的特点，这些新的互换及期货合约旨在为亚洲PX、PP和PE实货市场人士提供更有效的对冲工具，”该交易所称。
该交易所还表示，PX、PP和聚乙烯(PE)市场规模预计已分别增长至4,500万吨、2,300万吨和3,500万吨，其中中国消费量最大。
新加坡交易所称，ICIS将为聚烯烃合约担任指数提供商，而PX合约将根据普氏(Platts)指数进行现金结算。(完)
(编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。