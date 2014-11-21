新加坡交易所未来两月将推出多款化工衍生品合约

路透新加坡11月21日 - 新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)周五表示，未来两个月将推出五项化工互换及期货产品，以满足该行业对风险管理日益增长的需求。

该交易所在声明中称，将在12月2日开始启动运往中国的对二甲苯(PX)互换和期货合约，1月19日推出另外四项聚烯烃(polyolefin)合约。

新加坡交易所称，聚烯烃合约用于运往中国及东南亚的线型低密度聚乙烯(LLDPE)和聚丙烯扁丝(PP flat yarn)。

“鉴于市场波动较大的特点，这些新的互换及期货合约旨在为亚洲PX、PP和PE实货市场人士提供更有效的对冲工具，”该交易所称。

该交易所还表示，PX、PP和聚乙烯(PE)市场规模预计已分别增长至4,500万吨、2,300万吨和3,500万吨，其中中国消费量最大。

新加坡交易所称，ICIS将为聚烯烃合约担任指数提供商，而PX合约将根据普氏(Platts)指数进行现金结算。(完)

(编译 朱晓军；审校 戴素萍)

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