新加坡交易所预计在9月推出实货交割的黄金衍生品合约

路透新加坡6月25日 - 新加坡交易所(SGXL.SI)周三表示，为因应亚洲需求，将推出一个实货交割的黄金衍生品合约。

新加坡交易所声明称，该合约预计在9月推出，是第一个以批发25公斤条金为主体的全球性合约，将由六个每日合约组成一个系列。

“新加坡交易所的市场地位将有能力交易并清算新加坡公斤条金合约，并将建立本区域完整且透明的黄金价格发现机制。”新加坡交易所总裁Muthukrishnan Ramaswami在声明中称。

该合约将实施集中交易，并在新加坡进行实货交付黄金合约的清算。

此合约也被视为新加坡想在区域中提供可实行之价格指标的意图。

目前的黄金指标价格是伦敦定盘价，该价格是由四家银行透过电话会议来决定的。在美欧当局开始对数个市场指标展开调查之后，伦敦黄金定盘价也受到严格检视。

根据新加坡交易所声明稿，摩根大通、渣打、南非标准银行以及加拿大丰业银行等黄金银行，均表态支持这项新推出的合约。(完)

(编译 李婷仪 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。