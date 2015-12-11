新交所紧盯“龙筹股”出格行为 欲改善企业治理重振威名

2015年4月22日在新加坡交易所拍到的图片。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡12月10日 - 在新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)上市的中资企业正面临交易所额外的检视，新交所的新管理层试图改善企业治理，以提振下滑的交易量并吸引更多股票前来挂牌。

新加坡交易所新执行长走马上任刚半年，最高监管主管也是一位曾经负责白领犯罪的警长；另外，还有10月起强化的监管规定当武器，新交所正把焦点放在所谓的“龙筹股”问题，例如可疑的会计帐目及信息披露不足，新交所誓要对这些问题严加管束。

路透对监管文件的一项检视显示，2015年迄今，遭到新交所质疑的股票有超过40%是直属于中国企业。尽管新交所挂牌的771家股票中，仅有16%是中国企业。

新交所对公司治理的重视，反映出在投资者被部分龙筹股套牢而怨声载道之际，该交易所欲重振自己作为铁腕一线监管者的威名。新交所的证券业务营收已连跌两年了，这么做可能有助益。

“对新交所以及当地投资者而言，真正的问题是对龙筹股的印象非常负面。如果新交所想吸引更多优质中国企业来挂牌，就必须处理这个负面观感，”安本资产管理亚洲的企业治理主管David Smith说。该公司持有新交所股票。

2008年和2011年有几家中资企业先后卷入会计丑闻，令新交所声誉受损。2013年一批非中资企业股价又遭遇崩跌，几天之内市值缩水数十亿美元，进一步压制了股市的交易兴趣。

结果，在6月30日止的2015会计年度，这家东南亚最大交易所的日均成交量降至2006年以来最低点。

新交所在2015年只吸引到一家企业前往其主板上市。据汤森路透数据显示，今年迄今，新加坡股市通过首次公开发行(IPO)筹集到3.22亿美元资金，只相当于香港同期IPO筹资额的1.5%。

**新的当务之急**

新交所的新任执行长Loh Boon Chye及监管主管Tan Boon Gin把整顿交易所作为当务之急。

Tan在上月发表的一篇专栏文章中，详细分析了部分中资企业令人困惑的会计问题，这一极不寻常的举动旨在暗示新交所对上市公司的会计信息质量的重视。(bit.ly/1Q08Nhk)

“我们在强调基于公开披露信息所观察到的一股趋势，”Tan在一份电邮中对路透表示。

“新交所规定中的执法权最近得到强化。将在必要时动用这些执法权，”他说。

新交所2015年已对八家企业或个人采取惩戒举措，包括严责、罚款和警告，今年也成为该交易所自2011年以来监管行动最多的一年。

“我还从来没看到过在这么短的时间里有这么重视监管提议和行动的情况，”新加坡国立大学副教授Mak Yuen Teen表示。

“希望新交所认识到，在建立强大的资本市场时，首先要考虑的是投资者保护问题。”(完)