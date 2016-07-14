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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 14:29 BJT

新加坡金融：系统问题未解决，证券市场0600GMT不能恢复交易

路透新加坡7月14日 - 新加坡交易所 发布公告称，由于系统故障，无法像之前宣布的那样在当地时间14:00(0600GMT)恢复交易。

由于系统自动发送两遍交易确认信息，周四稍早交易所暂停交易。

交易所称，正在解决问题，问题解决后，将告知市场恢复交易的时间。

该交易所以往也曾出现过技术故障，包括去年8月，当时衍生品市场交易被暂停。

2014年出现过两次故障，一次是软件错误，一次是电力故障，并引发新加坡金管局的批评。(完)

(编译 李春喜 审校 杜明霞)

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