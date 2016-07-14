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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 13:26 BJT

新加坡金融：因系统问题证券市场暂停交易，预计14:00恢复交易

路透新加坡7月14日 - 新加坡交易所 发布公告称，新加坡证券市场周四将暂停交易两个小时以上，因为系统自动发送两遍交易确认信息。

交易所称，11:38(0338 GMT)新加坡证券市场处于“调整阶段”。

“我们正在调整信息，预计14:00恢复交易，”公告称。

交易所的衍生品市场正常运行。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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