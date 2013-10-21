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中国财经 | 2013年 10月 22日 星期二 07:57 BJT

新交所将与上期所合作开发大宗商品衍生品

路透新加坡10月21日 - 新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)周一称，将与上海期货交易所开发同时针对这两个市场的大宗商品衍生品。

新交所发布声明称，将与上期所在能源、金属、化学品与大宗商品指数上进行合作，但未给出进一步细节。(完)

(编译 隋芬; 审校 杜明霞)

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