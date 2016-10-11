新加坡要求Falcon Private Bank停止在该国运营

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月11日 - 新加坡金管局要求瑞士财富管理公司Falcon Private Bank停止在新加坡运营，因其在与曝出丑闻的一马发展(1MDB)处理资金流动问题时存在过失。
之前新加坡金管局曾在5月命令关闭瑞士私人银行瑞意银行(BSI)，之后对调查中的涉案人员提出指控，并冻结了与一马发展有关联的资产。金管局还对星展集团、瑞银新加坡分行处以罚款，因违反金管局反洗钱规定。
“Falcon Bank对金管局的反洗钱要求及期望，持续且严重缺乏了解。”金管局周二于一份声明中称。
“考虑到Falcon Bank的行为整体，金管局评估其未来也无法遵守这些要求及期望。”金管局称。(完)
(编译 王颖/张若琪 审校 戴素萍/龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。