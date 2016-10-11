新加坡要求Falcon Private Bank停止在该国运营

路透新加坡10月11日 - 新加坡金管局要求瑞士财富管理公司Falcon Private Bank停止在新加坡运营，因其在与曝出丑闻的一马发展(1MDB)处理资金流动问题时存在过失。

之前新加坡金管局曾在5月命令关闭瑞士私人银行瑞意银行(BSI)，之后对调查中的涉案人员提出指控，并冻结了与一马发展有关联的资产。金管局还对星展集团、瑞银新加坡分行处以罚款，因违反金管局反洗钱规定。

“Falcon Bank对金管局的反洗钱要求及期望，持续且严重缺乏了解。”金管局周二于一份声明中称。

“考虑到Falcon Bank的行为整体，金管局评估其未来也无法遵守这些要求及期望。”金管局称。(完)