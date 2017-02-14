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国际财经 | 2017年 2月 14日 星期二 14:39 BJT

新加坡将首次允许外资并购该国非银行金融公司

路透新加坡2月14日 - 新加坡金管局周二称，将首次允许外国并购者，收购新加坡的非银行金融公司，这是提高金融公司财务弹性及运作灵活性的举措之一。

“这将赋予金融公司更大的灵活性，得以探索战略伙伴关系和创新商业模式。”金管局在声明稿中指出，并废除了禁止这类收购的监管规定。

新规立即生效。(完)

(编译 张若琪 审校 汪红英)

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