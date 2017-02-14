新加坡将首次允许外资并购该国非银行金融公司

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透新加坡2月14日 - 新加坡金管局周二称，将首次允许外国并购者，收购新加坡的非银行金融公司，这是提高金融公司财务弹性及运作灵活性的举措之一。
“这将赋予金融公司更大的灵活性，得以探索战略伙伴关系和创新商业模式。”金管局在声明稿中指出，并废除了禁止这类收购的监管规定。
新规立即生效。(完)
(编译 张若琪 审校 汪红英)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。