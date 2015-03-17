新加坡前总理李光耀病情恶化

新加坡政府周二称，前总理李光耀的病情因感染出现恶化，正使用抗生素治疗，医生们正密切监测他的病情。李光耀2月5日因严重肺炎入院，目前在新加坡一家医院接受治疗。尽管李光耀已从公众视野和政治舞台淡出，他的健康状况仍备受外界关注，外界认为他对现任政府仍颇具影响力。现任总理李显龙是李光耀的长子。路透