新加坡基金公司管理资产2015年增至2.6万亿坡元--调查

路透新加坡10月5日 - 新加坡金管局周三表示，2015年新加坡的基金公司管理的资产增长9%，达到2.6万亿坡元(1.90万亿美元)，受助于另类资产的增长。

金管局表示，另类资产管理公司的资产管理规模(Asset Under Management，AUM)增长29%至4,100亿坡元，传统资产管理公司的资产管理规模只增长4%。

“这些趋势表明资产管理产业来到了交叉路口：数年来保持在低位的利率，可能还会在更长时间内处于较低水平，”金管局在其对资产管理公司的年度调查中表示。

“由于公开市场的回报令人失望，更多投资者在私人市场的非流动性和信用风险溢价中寻求更多回报。这已导致基金经理为部署资金而搜寻新的价值来源。”

在另类投资领域，私募股权/风投的资产管理规模增长47%至1,360亿坡元，而房地产领域的资产管理规模增长80%至690亿坡元。

金管局称，对冲基金的资产管理规模上升11%至1,190亿坡元，房地产投资信托(REIT)的资产则扩大7%至850亿坡元。

新加坡的基金公司管理的资产总额增长9%，低于2014年高达30%的增幅。(完)