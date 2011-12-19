特写：想在新加坡买共同基金？先过了测验再说

路透新加坡12月19日电（记者 Kevin Lim）---想在新加坡购买共同基金可能没以前那麽容易了。将於1月1日生效的新投资者保护法规要求，投资者必须拥有金融相关的教育背景或相关工作与交易经验，方能直接购买基金。

不符合新加坡金融管理局（MAS）要求的投资者，必须在新加坡交易所(SGXL.SI)网站上进行在线学习，并通过测验，才能获得购买基金的资格。此举可能是全球首例。

2008年，数千新加坡人在投资原以为风险低的雷曼兄弟相关"迷你债券"中亏损。新加坡金融管理局对此进行评估後，推出了新的投资者保护法规。

一些基金管理人担心新规将导致他们业务受损，因而对其严厉抨击。

"要求投资者通过测验才能进行投资，可能阻碍投资。"BNP Paribas Investments Partners亚太基金发展和服务总监Francois Mouzay称。

"假设我是新加坡一名散户投资者，如果需要符合很多条件才能进行投资，我可能会想，把积蓄存为银行定期更好。"

新规下，投资者即使不能通过新加坡交易所的考试，仍可以继续购买基金，但是必须由金融顾问测试其金融知识和风险驾驭能力。

散户投资者表示，考试可能给想要入市的人泼上一盆冷水。

"新人被拒之门外。这不是保护投资者的正确途径。"29岁的地产经纪人Hazel Lim称，并表示投资者因而会转向直接买入股票，那风险可能更大。

根据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据，新加坡目前拥有783支共同基金，管理的资产约700亿美元。新加坡金融管理局的数据显示，截止2010年底，注册在新加坡的基金公司管理着1.4万亿新加坡元（1.1万亿美元）资产。

曾任保险公司首席执行官的Tan Kin Lian表示，新规可能不会明显增强对投资者的保护。他在"迷你债券"风波後，曾帮助投资者从银行和经纪商那里要回补偿。

"新规将提高金融产品的成本，导致人们被迫通过金融顾问或股票经纪人，而这些人也不见得了解金融产品。对（投资产品）的评估，应首先由专家进行。"

新规同样影响投资相关的保险产品、交易所买卖基金（ETF）和境外上市股票的销售，在新加坡金融服务业引起轩然大波。

新加坡最大的线上基金买卖网站Fundsupermart对系统进行了更改，阻止一些客户直接购买基金。

该公司总经理Wong Sui Jau称："此前我们是自助平台。但因为这（新规出台），我们组建了自己的客户顾问团队，从而与客户进行一对一对话，并提供建议，协助他们执行订单。"

新加坡金融管理局在回答路透的提问时称，也将提高金融顾问的门槛，从而确保他们拥有向客户解释产品的能力。

新加坡金融管理局发言人表示，该局"仔细考虑过新规的利弊，并认为在特定投资产品的销售和顾问服务环节，散户可能得到加强保护所带来的潜在好处将大於成本，特别是考虑到目前市场波动较大。"（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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