金管局预计GDP持续温和成长 需求拉动型通胀压力有限

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透新加坡4月27日 - 新加坡金管局(MAS)周四预测，新加坡将持续温和且不均衡的经济成长，就业市场疲软、企业租金下滑及经济信心偏软，将令通胀压力受到压抑。
金管局指出，虽然由于国际油价上涨，以及水费预定调涨等行政措施的冲击，新加坡2017年通胀率将上升，但对消费者物价的传递效应将有限。
“劳动市场持续疲软、企业租金下滑、以及经济信心偏软，显示由需求面推动的通胀压力将有限，”金管局在半年一度的宏观经济报告中指出。
新加坡水费预定以两阶段方式共调涨30%，第一阶段由7月开始。金管局表示，水费调涨的首轮直接影响，估计将使整体及核心通胀率各上升约0.1个百分点。
但金管局重申，2017年核心通胀和整体通胀预估维持不变，分别为1-2%和0.5-1.5%。
“新加坡消费者普遍削减非必要支出，可能是因为劳动力需求走软。因此，由需求驱动的基础物价压力可能将在一段时间内保持迟滞，直到就业市场转强，”金管局称。
本月稍早，新加坡金管局一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场。
金管局在周四的宏观经济评估中表示，全球经济活动和10月相比已有改善，又称这将给新加坡的贸易相关部门带来支撑。
报告还称，疲弱的就业市场将令那些受内需驱动的部门承压。
“新加坡经济前景略微改善，但GDP增速料将保持温和，并且各个领域的增长不均衡。”金管局表示，并补充称2017年GDP增长料维持在1-3%，重申了此前的官方预估。
新加坡经济在2016年成长2%。
金管局称，分析表明从2015年1月开始实施的政策宽松举措所造成的累计影响中，有近一半将继续对经济发挥作用，并帮助确保中期物价稳定。
金管局自2015年1月以来三次放宽政策，最近一次是在2016年4月。(完)
(编译 蔡美珍/艾茂林/高琦 审校 刘秀红/徐文焰)
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