新加坡GIC第一季投资交易案居全球主权投资机构之首

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透伦敦4月12日 - 在全球主权投资机构中，新加坡政府投资公司(GIC)今年第一季投资交易数量领先，完成了当季最大的两笔投资。
1-3月期间，全球主权财富基金和国家养老基金共参与了90亿美元的投资交易。
GIC与私募股权公司Hellman & Friedman联手取得西班牙Allfunds Bank的75%股权，交易规模达19亿美元。GIC还与Paramount Group联手以10.4亿美元收购纽约曼哈顿华尔街66号摩天大楼。
GIC在第一季期间参与至少12笔交易。
在GIC的前次年报中，投资长林昭杰(Lim Chow Kat)表示，GIC将在市场不定时震荡加剧期间寻找超值标的。林昭杰表示GIC仍然认为在私募股权、房地产和基建方面存在机会。
第一季交易总值为90亿美元，较2016年第四季锐减64%，因为能提振整季交易额的重量级基建和房地产交易案件比较少。
第一季交易件数为33件，和2016年第四季的34件相差无几。
第一季规模第二大的交易是中投公司以12.7亿美元增持中国光大银行持股。但该季缺乏像前一季俄油案那么大手笔的案子。
迹象显示，主权投资者对于参与高科技初创企业融资案越来越有兴趣。
但由于初创企业失败率偏高，主权财富基金在数个公司分散投资。
例如，GIC参与了中国自动驾驶汽车厂商NextEV融资案，也投资了另外一家研发电动汽车的厂商捷伸电子科技。(完)
(编译 孙国玉/李婷仪 审校 蔡美珍/李爽)
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