特写：新加坡普洛斯杠杆收购融资案搅动亚洲银行业热情

路透6月26日 - 对新加坡上市公司普洛斯(Global Logistic Properties Ltd，GLP)的潜在收购交易，在亚洲联贷市场掀起波澜，冀望能成就创纪录的杠杆融资。

约有20家银行在与三个财团洽谈，希望能够在相关杠杆收购贷款中谋求头衔。该杠杆贷款规模可能共计达100亿美元。在上周的一个截止日期之前，银行纷纷给出提案，粉碎了有关多数竞标者都已退出的说法。第二轮投标的截止日期在本月底。

这里出现数家银行支持不止一家竞标者的情况，表明了在亚洲低利贷款市场中，银行对这笔重大杠杆收购案的热情。由于交易案寥寥无几，亚洲贷款市场仍显低迷。

“这将是亚洲最大的一笔杠杆收购案，”香港一位杠杆融资银行人士称，“所有人都想要参与其中。”

瑞信和渣打正在安排至多90亿美元的优先债融资，用以支持私募股权公司华平投资集团所在财团的竞购，而法国巴黎银行也在组织最多100亿美元的夹层融资，来支持同一项竞标。这样的融资规模创出了亚洲杠杆收购交易的优先债和夹层融资的纪录。

另外，华平投资所在财团还得到了其他数家银行支持，包括中国招商银行、中国工商银行、马来亚银行和三井住友银行。

美国私人直接投资公司黑石集团也参与其中；路透上周曾报导，中国房地产开发商万科加入了由厚朴投资管理公司和高瓴资本领军的财团。

厚朴牵头的财团中还包括部分普洛斯的高管。该财团正与中国银行、中国建设银行、花旗集团、星展银行、高盛、摩根士丹利、平安银行、邮政储蓄银行以及大华银行等开展合作。

黑石牵头的财团得到了德意志银行及汇丰银行的资金支持。

**独一无二的交易**

鉴于普洛斯的地位和业界成绩，金融投资者和银行对此桩交易如此感兴趣也就不足为怪了。

2008年底新加坡政府投资公司(GIC)以13亿美元买下了美国仓储公司ProLogis集团的日本和中国资产。第二年把该投资组合商号改为GLP，并于2010年10月在新加坡上市。

在不到10年的时间里，普洛斯打造出了价值410亿美元的全球投资组合，包括遍布中国、日本、巴西、美国和其它市场共占地5.92亿平方英尺的物流设施。

普洛斯市值145.4亿坡元(105亿美元)，作为一家基金管理人、物流设施的开发商、业主与经营商，普洛斯拥有独特的业务模式。普洛斯是亚洲第一大、全球第五大房地产基金管理人，旗下拥有12支基金。新加坡政府投资公司(GIC)仍是普洛斯单一最大股东。

鉴于其业务和收入来源的复杂性，对普洛斯的杠杆收购给市场带来一系列独特挑战。传统杠杆融资是基于收购标的公司的现金流来贷款，但普洛斯的杠杆融资贷款预计将基于一种复杂结构。

“这笔杠杆融资贷款不是传统意义的杠杆融资，”新加坡另一位杠杆融资银行人士称。“必须要考虑的包括公司旗下物业产生的现金流、这些资产的价值、以及基金管理业务赚得的费用。”

截至2017年3月31日年度，普洛斯未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)总计为4.89亿美元，旗下投资物业价值为147.0亿美元。

银行业人士称，这样的融资结构将包括现金流的杠杆倍数，以及贷款/物业价值比率。普洛斯的中国和日本业务对营收的贡献分别为三分之二和23%，银行业者还应当对这些业务所有权的多元化问题加以考虑。

几家中国投资者合并持有普洛斯中国业务的34%股权，其中包括中国人寿、中国国家开发银行、中银集团投资有限公司(BOCGI)、中国邮政和厚朴投资等等。

出于这个原因，再加上普洛斯CEO的支持，一些市场人士预计厚朴投资牵头的财团料将颇受青睐。

在金融时报报导称其他竞标者退出后，普洛斯周五股价下跌多达10.7%，并短暂停止交易，之后回升收低5%。

通常，在竞购激烈的情况下，放贷银行采用多边押注方式，这么一来，可增加它们在最终交易中担任主办角色的机会。那些只押注其中一方的银行，常常也会转换到赢家阵营，因为他们已经完成信贷评估。

不过，这三路竞购人马融资架构各有千秋，可能会让普洛斯案更加复杂。

普洛斯现有债务总计51亿美元，加权平均利息成本为3.1%，加权平均债务年期为4.5年。目前尚不清楚，万一下市时，现有债务是否设有管理阶层变动条款或者卖出选择权。

普洛斯案在联贷市场具有珍稀价值，仅在2015年2月筹贷过一笔融资，当时它签署一笔200亿人民币(当时等值1.68亿美元)的五年期定期贷款，固定利率1.02%。(完)