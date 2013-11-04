新加坡《海峡时报》网站周一曾无法访问

路透新加坡11月4日 -新加坡最大的报纸《海峡时报》网站周一部分时间曾无法访问。三天前，自称是国际黑客组织Anonymous的成员成功袭击了该网站的博客页面。

新加坡报业控股(SPH)(SPRM.SI)在回应媒体质询时表示：“某些用户昨晚可能无法访问《海峡时报》网站，今天部分SPH下属网站也难以访问……SPH信息技术部门正在调查此事。”

此前，声称与Anonymous有关的黑客袭击了数十个属于澳大利亚企业和菲律宾政府机构的网站。

《海峡时报》网站在新加坡时间周一上午9:30出现离线，大约上午11点才恢复正常，下午2点再次短暂离线。由SPH其他出版机构运营的若干网站也在部分时间段无法访问。

三天前，一名自称是“弥赛亚”(TheMessiah)的黑客在《海峡时报》网站的博客页面发表了一篇长文，声称不满该报对一网络视频的报道。

此人还威胁要袭击新加坡政府网站，抗议媒体发展管理局的新闻网站新执照框架。

除了由SPH运营的若干网站，还有多家新加坡网站周六无法访问，新加坡资讯通信发展管理局(IDA)称这是由于例行维护。

IDA周一早间还宣布对几家政府网站进行进一步例行维护。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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