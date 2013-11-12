新加坡一名男子涉嫌网络攻击被捕

路透新加坡11月12日 - 新加坡当局逮捕一名涉嫌对政府网站发起了一系列网络攻击的男子，并下令送他去接受精神鉴定。

35岁的James Raj被控于10月28日篡改一市镇理事会网站的内容。

若判定有罪，他可能最多获刑三年，并被罚款1万新加坡元。

路透看到的控状中称，Raj在马来西亚吉隆坡的一个公寓侵入该网站服务器。

检控方告诉法院，调查仍在进行中，并要求将Raj送交心理健康学院（IMH）接受精神鉴定。检控方表示，Raj告诉警方他有注意力缺陷障碍和自杀倾向。

上周，宣称与国际黑客组织“匿名者”（Anonymous）有关联的黑客攻击了新加坡多个网站，包括总理办公室和总统府的网站。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。