新加坡《海峡时报》网站周一曾无法访问

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡11月4日 - 新加坡最大的报纸《海峡时报》网站周一部分时间曾无法访问。三天前，自称是国际黑客组织Anonymous的成员成功袭击了该网站的博客页面。
新加坡报业控股(SPH) 在回应媒体质询时表示：“某些用户昨晚可能无法访问《海峡时报》网站，今天部分SPH下属网站也难以访问...SPH信息技术部门正在调查此事。”
此前，声称与Anonymous有关的黑客袭击了数十个属于澳大利亚企业和菲律宾政府机构的网站。
《海峡时报》网站在新加坡时间周一上午9:30出现离线，大约上午11点才恢复正常，下午2点再次短暂离线。由SPH其他出版机构运营的若干网站也在部分时间段无法访问。
三天前，一名自称是“弥赛亚”(The Messiah)的黑客在《海峡时报》网站的博客页面发表了一篇长文，声称不满该报对一网络视频的报道。
此人还威胁要袭击新加坡政府网站，抗议媒体发展管理局的新闻网站新执照框架。
除了由SPH运营的若干网站，还有多家新加坡网站周六无法访问，新加坡资讯通信发展管理局(IDA)称这是由于例行维护。
IDA周一早间还宣布对几家政府网站进行进一步例行维护。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。