新加坡总理称雾霾天气可能持续数周

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透新加坡6月20日 - 新加坡总理李显龙周四称，印度尼西亚山火引发的雾霾可能持续数周甚至更长时间；李显龙还警告称，如果新加坡相关企业对山火负有责任，将承担后果。
印尼苏门答腊岛非法焚烧森林是个长期问题，尤其是在6-9月干旱季。
“我们无法预测雾霾问题会如何发展，可能持续数周甚至更长时间，直到苏门答腊干旱季结束。”李显龙在记者会上说道。
他表示，新加坡已经向印尼提供卫星热点数据和图片，帮助寻找起因。
“一些印尼官员表示，这些行为不当的企业可能与新加坡和马来西亚有关。如果涉及任何新加坡企业或在新加坡有业务的企业，我们将追究其责任，”李显龙说道。
当地时间下午一点，新加坡空气污染指数触及新高，达到371，意味着空气质量到了“危险”程度。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。