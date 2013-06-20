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气候环境 | 2013年 6月 20日 星期四 17:20 BJT

新加坡总理称雾霾天气可能持续数周

路透新加坡6月20日 - 新加坡总理李显龙周四称，印度尼西亚山火引发的雾霾可能持续数周甚至更长时间；李显龙还警告称，如果新加坡相关企业对山火负有责任，将承担后果。

印尼苏门答腊岛非法焚烧森林是个长期问题，尤其是在6-9月干旱季。

“我们无法预测雾霾问题会如何发展，可能持续数周甚至更长时间，直到苏门答腊干旱季结束。”李显龙在记者会上说道。

他表示，新加坡已经向印尼提供卫星热点数据和图片，帮助寻找起因。

“一些印尼官员表示，这些行为不当的企业可能与新加坡和马来西亚有关。如果涉及任何新加坡企业或在新加坡有业务的企业，我们将追究其责任，”李显龙说道。

当地时间下午一点，新加坡空气污染指数触及新高，达到371，意味着空气质量到了“危险”程度。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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