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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 21日 星期五 14:34 BJT

新加坡总理称雾霾天气可能持续数周

新加坡总理李显龙周四称，印度尼西亚山火引发的雾霾可能持续数周甚至更长时间；李显龙还警告称，如果新加坡相关企业对山火负有责任，将承担后果。印尼苏门答腊岛非法焚烧森林是个长期问题，尤其是在6-9月干旱季。路透

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