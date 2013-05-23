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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 09:05 BJT

新加坡经济：金管局预期今年核心通胀率接近2%，整体通胀率将下滑

路透新加坡5月23日 - 新加坡金管局周四表示，其预计2013年核心通胀率将接近2%，落在1.5-2.5%的目标区间内。

金管局副局长王宗智称，他预期核心通胀率将会“升向2%”。

他说，核心通胀率将受到经济重组的影响，经济重组会影响到薪资等供应因素。整体通胀率将会下降，主要因为汽车价格下跌。

新加坡1-3月平均核心通胀率为1.6%，其中不包括汽车价格和房屋租金，因为这两者受到政府政策的影响。(完)

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