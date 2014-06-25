李显龙呼吁日本及其邻国翻过二战这一页

路透华盛顿6月24日（记者 David Brunnstrom） - 新加坡总理李显龙周二呼吁日本及其邻国翻过二战这一页，称如果这些国家不断重提追溯至二战时期的问题，那么他们的关系将会“继续痛苦”。

“日本不仅与中国的关系面临困难，而且与韩国的关系也困难，其原因之一是重提追溯至二战以及二战前那些问题，但后者从来没有以欧洲在战后解决问题的方式予以适当解决，”李显龙在访问华盛顿期间对一个智库称。

“因此，这其实是日本要做的一个主权选择，”李显龙称。他还补充说，确信美国会敦促日本“小心谨慎行事，努力发展与近邻的关系”。

他还称，二战遗留问题也是韩国以及中国的问题。

“他们（日本）自己做不到。一个巴掌拍不响，因此也需要中国和韩国，”他说。

“除非能翻过二战这一页，别再不断重提慰安妇、侵略、是否在战时存在恶劣行为，否则我认为（他们的关系）会继续痛苦。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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