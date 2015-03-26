新加坡人批评面包新语的“李不开你”营销趣味低俗

路透新加坡3月26日 - 面包新语就推出“李不开你”面包道歉，并撤下该产品。面包新语推出“李不开你”新产品面包，以纪念已故的建国总理李光耀，但在社交媒体上饱受抨击，网民称面包新语麻木不仁。

“我们对今天推出?‘李不开你’面包一事表示最诚挚的歉意，”该公司在其Facebook主页上表示。

“我们本意是想推出一款纪念性产品，缅怀我们深切尊敬的李光耀先生。面包新语所有同仁与所有新加坡民众一样，都对‘国父’李光耀逝世深表沉痛之情，”该公司说道。

“但我们得知这种缅怀方式在当下是不合时宜的，”该公司补充道。

面包新语称，自始至终都本着缅怀之意，并将销售该款面包预计可获得的三万新元捐赠给新加坡社区福利基金。

一些人称面包新语的做法无非是低劣的营销之术，而有些人则表示，该公司应该把这款“李不开你”面包分发给排队送别李光耀的人群。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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