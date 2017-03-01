美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙

（修正）韩国军方称周二越境不明飞行物是载有传单的朝鲜气球
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
李显龙周三在英国广播公司(BBC)的访问中说，新加坡对美国总统特朗普实现退出TPP竞选承诺的决定感到失望。
新加坡给予TPP很大的战略重要性，认为美国参与到这个地区，是新加坡经济增长及安全的关键。TPP是美国前总统奥巴马“重返亚洲”政策的支柱。
“我认为这对人们对美国政策的信心带来某种程度的伤害。”李显龙表示。“但事已发生，我们不得不接受。”
李显龙并表示，新加坡已准备签署没有美国的“12国减1国”TPP协议，尽管他不确定是否有此可能，因为其他国家，尤其是日本，已经做了让步。
由于要美国让步免谈，李显龙说，“政治平衡和经济平衡已经改变。”
他呼吁华盛顿为了亚洲地区的利益当“聚焦”美中关系。
“如果美中关系变得艰难，我们的立场会很棘手，因为届时我们将被迫选边站，看是与美国为友还是与中国为友，...那真令人担心。”李显龙说。(完)
(编译 张若琪 审校 王洋)
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。 该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。 当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。