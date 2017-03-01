美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙

路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。

李显龙周三在英国广播公司(BBC)的访问中说，新加坡对美国总统特朗普实现退出TPP竞选承诺的决定感到失望。

新加坡给予TPP很大的战略重要性，认为美国参与到这个地区，是新加坡经济增长及安全的关键。TPP是美国前总统奥巴马“重返亚洲”政策的支柱。

“我认为这对人们对美国政策的信心带来某种程度的伤害。”李显龙表示。“但事已发生，我们不得不接受。”

李显龙并表示，新加坡已准备签署没有美国的“12国减1国”TPP协议，尽管他不确定是否有此可能，因为其他国家，尤其是日本，已经做了让步。

由于要美国让步免谈，李显龙说，“政治平衡和经济平衡已经改变。”

他呼吁华盛顿为了亚洲地区的利益当“聚焦”美中关系。

“如果美中关系变得艰难，我们的立场会很棘手，因为届时我们将被迫选边站，看是与美国为友还是与中国为友，...那真令人担心。”李显龙说。(完)