李光耀葬礼彰显新加坡一如既往的高效

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Rachel Armstrong/Lee Rou Urn

路透新加坡3月25日 - 新加坡向以高效组织闻名于世，李光耀葬礼的安排亦不例外。

李光耀周一逝世几小时后，新加坡政府便已确认了国葬的交通安排，并对外发出邀请。新加坡各处的社区中心都已摆好李光耀的纪念照片。

国会大厦和总理官邸外迅速设立起吊唁板。每天傍晚，新加坡政府就会发布记录，显示当天向宾客发送了多少卡片--周一是12,350张，周二是2.1万张。

李光耀1959年至1990年执政期间，力图将新加坡打造成秩序井然的代名词，在周围生活习惯混乱的地区中脱颖而出。

新加坡地铁站的电子屏幕上，还有公共汽车上的牌子，无一例外都显示着“悼念李光耀1923-2015”。

新加坡政府还安排了免费摆渡车，接送人们前往社区中心的吊唁现场。

新加坡政府似已为如何安排李光耀葬礼问题筹划了好几年。众多外国政要将参加李光耀周日的葬礼，其中包括印度总理莫迪和印尼总统佐科。

甚至周三排队瞻仰李光耀遗体的大队人群也都经过精心管理，有人向排队者派水，定时告知等待时间。（完）