新加坡总理李显龙前列腺癌手术成功

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透2月16日 - 新加坡总理公署周一称，总理李显龙前列腺癌手术成功，料将完全康复。
总理公署周日称，李显龙被诊断患前列腺癌，定于周一接受前列腺切除手术，请病假一周。李显龙病休期间，副总理兼国家安全统筹部长张志贤将代行总理职务。
总理公署引述其主治医生、新加坡中央医院泌尿科主任郑畏三（Christopher Cheng）教授的话称，手术非常顺利，预计将完全康复。
李显龙1992时曾被诊断患淋巴癌，经成功化疗后病情缓解。郑畏三称，此次患前列腺癌与当初患淋巴癌之间并无关联。
李显龙此次患病，令外界质疑是否应有公开的接班人计划，他所在的执政党人民行动党尚未指定其继任者。
“前列腺癌在特定年龄群体并非罕见，也确实容易治疗，因此这个（接班人选）问题并非迫在眉睫，”政策咨询集团--“百年亚洲顾问”（Centennial Asia Advisors）驻新加坡合伙人Manu Bhaskaran表示，“但现在会有更多人关注这个问题。”
新加坡1965年独立以来已有过两次总理更迭，都是提前指定了接班人选，政权过渡顺利。
李显龙上月接受新加坡媒体采访时暗示，他的接班人可能是他的内阁成员之一。
他说：“是的，他也许已经在内阁里了，但这也不完全确定，因为在下次大选中，我会吸收一些具备领导才干的议员和新成员。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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