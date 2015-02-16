新加坡总理李显龙前列腺癌手术成功

路透2月16日 - 新加坡总理公署周一称，总理李显龙前列腺癌手术成功，料将完全康复。

总理公署周日称，李显龙被诊断患前列腺癌，定于周一接受前列腺切除手术，请病假一周。李显龙病休期间，副总理兼国家安全统筹部长张志贤将代行总理职务。

总理公署引述其主治医生、新加坡中央医院泌尿科主任郑畏三（Christopher Cheng）教授的话称，手术非常顺利，预计将完全康复。

李显龙1992时曾被诊断患淋巴癌，经成功化疗后病情缓解。郑畏三称，此次患前列腺癌与当初患淋巴癌之间并无关联。

李显龙此次患病，令外界质疑是否应有公开的接班人计划，他所在的执政党人民行动党尚未指定其继任者。

“前列腺癌在特定年龄群体并非罕见，也确实容易治疗，因此这个（接班人选）问题并非迫在眉睫，”政策咨询集团--“百年亚洲顾问”（Centennial Asia Advisors）驻新加坡合伙人Manu Bhaskaran表示，“但现在会有更多人关注这个问题。”

新加坡1965年独立以来已有过两次总理更迭，都是提前指定了接班人选，政权过渡顺利。

李显龙上月接受新加坡媒体采访时暗示，他的接班人可能是他的内阁成员之一。

他说：“是的，他也许已经在内阁里了，但这也不完全确定，因为在下次大选中，我会吸收一些具备领导才干的议员和新成员。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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