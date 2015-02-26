新加坡前总理李光耀仍在ICU接受治疗

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透新加坡2月26日 - 新加坡总理公署周四称，新加坡前总理李光耀仍在医院重症监护病房（ICU）接受治疗，需要使用呼吸机。
李光耀2月5日因严重肺炎住院。
“他（李光耀）的医生已经重新开始给他使用抗生素，并且在密切观察他的病情，”新加坡总理公署声明称。
李光耀虽已淡出公众视野和政坛，但他的健康状况备受关注，仍被视为其长子李显龙政府的重要人物。
周三晚社交媒体有传言称，李光耀可能已经去世。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。