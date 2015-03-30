新加坡民众送别“国父”李光耀

路透新加坡3月29日（记者 沈如珺/Anshuman Daga） - 悲伤的新加坡人周日与前来吊唁的各国领导人一同向该国首位总理李光耀告别；因悼念“国父”的活动，新加坡近乎停摆。

数万名新加坡民众冒着大雨排列在道路两侧、挥舞国旗，为“国父”李光耀送行。李光耀的灵柩由炮车运载，在新加坡城市街头行驶15公里，向他一手打造的这个国家告别。

到场送别李光耀的领导人中包括日本首相安倍晋三、印度总理莫迪、印度尼西亚总统佐科及美国前总统比尔·克林顿等，他们与李光耀的家人、新加坡政治人物以及2200人一同出席了李光耀的葬礼。

李光耀3月23日去世，享年91岁。新加坡总理、李光耀的儿子李显龙当天含泪用英文、马来语及中文发表了40分钟的悼词。

新加坡全境鸣笛，默哀一分钟，公交车和火车暂停行驶。

新加坡民众很多身着黑白色服装，等候数小时观看送葬仪式，在灵车经过时高呼“李光耀”。街头有逾10万民众排列两旁送别这位领导人。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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