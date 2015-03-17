新加坡前总理李光耀病情恶化

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡3月17日 - 新加坡政府周二称，前总理李光耀病情恶化。李光耀于2月5日因严重肺炎入院治疗。
新加坡总理办公室声明中称，李光耀的病情因感染出现恶化，正使用抗生素治疗，医生们正密切监测他的病情。李光耀目前在新加坡一家医院接受治疗。
新加坡首任总理李光耀去年9月过了91岁生日，外界普遍将新加坡的经济成就归功于李光耀。
尽管李光耀已从公众视野和政治舞台淡出，他的健康状况仍备受外界关注，因外界认为他对现任政府仍颇具影响力。现任总理李显龙是李光耀的长子。
李光耀病情恶化的消息一出，新加坡元兑美元即刻缩减涨幅。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
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