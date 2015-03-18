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亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 14:06 BJT

新加坡前总理李光耀病情进一步恶化

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡3月18日 - 新加坡总理公署周三称，该国前总理李光耀的病情进一步恶化，依然病情严重，在重症监护室接受治疗。

李光耀去年9月过了91岁生日，今年2月5日因严重肺炎入院治疗。

新加坡总理公署周二称，李光耀的病情因感染出现恶化。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳
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