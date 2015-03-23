更新版 2-新加坡“国父”李光耀逝世 享年91岁

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
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(本文由路透中文网编译提供；新增中国反应)
路透新加坡3月23日 - 新加坡“国父”李光耀周一逝世，享年91岁，各界纷纷表示悼念。
美国总统奥巴马盛赞李光耀是“一位真正的历史巨人”。李光耀担任新加坡总理30余年，他的治国和发展理念多年来一直受到其他世界领导人的推崇。在他的领导下，新加坡从一个东南亚小国一跃成为全球贸易和金融中心之一。
在他的一生中，因曾实施有利于市场的政策而广受赞誉，也因严控媒体、公众抗议和政治异己在国内外遭到诟病。
新加坡总理公署在公告中称：“总理（李显龙）沉痛宣布，新加坡开国总理李光耀先生逝世。”
李光耀于当地时间周一凌晨3时18分在新加坡中央医院逝世。今年2月5日，李光耀因肺炎住院接受治疗。
新加坡政府宣布，从周一至周日（3月29日）为全国哀悼期，周日将举行葬礼。李氏家族将在接下来的两天举行私人守夜活动，随后从周三至周六李光耀的遗体将被安放在国会以供瞻仰。
过去三天，成千上万的民众前往医院送花和贺卡，以祈祷李光耀能够康复。听闻李光耀逝世的消息后，许多人又匆匆返回医院。
“我太难过了，他是我的偶像。他对我、我的家人及所有人都太好了，”64岁的Lua Su Yean说。“他最大的成就是从零开始，打造了如今的新加坡。”
李光耀于1959年担任新加坡首任总理，在任31年。他带领新加坡从一个深陷犯罪和贫困的港口城市，变成了亚洲最繁荣的国家之一。
李光耀治理新加坡的模式对世界各地的发展中国家而言堪称典范，各路政界人士称他们从李光耀的政策中获得了灵感。
“李光耀总理对亚洲形势和经济管理的看法和见解，受到世界各地很多领导人的尊重，过去几代的世界领导人都曾向他寻求国家治理和发展的建议，”奥巴马在声明中称。
“听到这个让人伤心的消息后，我的眼泪夺眶而出。”新加坡第二任总理吴作栋说。“他是我的领导人、导师、启蒙者，是我最敬仰的人，”他在Facebook上称。
数十位全球领导人将奔赴新加坡，参加李光耀的葬礼。
“新加坡今年将庆祝独立50周年，其国父作为最鼓舞人心的亚洲领导人将被永远铭记，”联合国秘书长潘基文在声明中称。
中国国家主席习近平就李光耀不幸逝世向新加坡总统陈庆炎致唁电。习近平在唁电中表示：“李光耀先生的逝世，是新加坡人民的损失，也是国际社会的损失。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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