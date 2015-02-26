版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 10:51 BJT

新加坡前总理李光耀仍在ICU接受治疗

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡2月26日 - 新加坡总理公署周四称，新加坡前总理李光耀仍在医院重症监护病房（ICU）接受治疗，需要使用呼吸机。

李光耀2月5日因严重肺炎住院。

“他（李光耀）的医生已经重新开始给他使用抗生素，并且在密切观察他的病情，”新加坡总理公署声明称。

李光耀虽已淡出公众视野和政坛，但他的健康状况备受关注，仍被视为其长子李显龙政府的重要人物。

周三晚社交媒体有传言称，李光耀可能已经去世。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐