“李光耀时代”落幕 新加坡迎来变革年代

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记者 Saeed Azhar/A. Ananthalakshmi

路透新加坡3月24日 - 如果李光耀代表的是昔日的新加坡，那么他的逝世就引出了一个问题，即新加坡未来一代领导人是否会重塑新加坡的治理模式。

虽然李光耀早就从领导层退出，但其子、新加坡现任总理李显龙仍是推进自由市场模式的旗手。新加坡的自由市场模式依赖的是高效、低税、对腐败零容忍等。

与其父一样，李显龙继续限制言论自由，利用诽谤法遏制批评人士和政治异己。

李显龙曾表示，他将在2020年前交权。上月，李显龙因患前列腺癌接受治疗，此后有关其接班人的各种揣测四起。除此以外，长期在新加坡一党独大的人民行动党（PAP）的支持率也在下降。这些因素都让新加坡笼罩在一种陌生的不确定氛围中。

多年来经济急速增长，已经导致新加坡出现了收入不平等、本地人对移民心存不满、公共交通拥挤不堪、房价高企等问题。受这些问题影响，人民行动党在4年前选举中的选票份额从67%降至60%。

此后，民众呼吁该党放弃被一位党内成员称为“不计一切代价求增长”的政策。

“有些年轻人开始质疑他们在新加坡的未来，他们觉得买不起房子和车子，因为这方面的价格疯涨，”担任国会议员近20年的殷吉星（Inderjit Singh）说。

研究及咨询公司Centennial Asia Advisors的合伙人Manu Bhaskaran称，2011年的选举已经迫使执政党在决策方面采取行动。

“下一代领导人将要有所不同...无法适应新的现实就意味着执政党最终会失势，因此有强大的动力来适应。”

**谁将接棒？？**

谁将会从李显龙手中接棒？这谁也说不准。

新加坡目前有两位副总理，分别是60岁的张志贤（Teo Chee Hean）和58岁的尚达曼（Tharman Shanmugaratnam）。如果李显龙决定提前卸任，这两人都可代管政府事务。

但大家的关注目光放在更年轻的领导人身上。

已有三人已经以可能的候选人出现在媒体上，他们分别是前军方官员、社会及家庭发展部长陈振声（Chan Chun Sing）、人力部长陈川仁（Tan Chuan-Jin）和教育部长王瑞杰（Heng Swee Keat）。

新加坡管理大学法学副教授Eugene Tan称，下次大选后，总理接班计划将会更加明晰。李显龙将在下次大选时任命副总理。

“这一切取决于第四代领导人在李显龙卸任时是否准备好接班，”Eugene Tan说。“然而，第四代领导人或许还需要更长时间，因为现任副总理们亦有所准备，也有同样的机会...而且若有必要会加快步伐。”

不论何人接棒，下任领导人都将势必告别李氏重实用主义轻意识形态、重社会稳定轻公民权利的做法。（完）