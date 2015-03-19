版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 19日 星期四 12:32 BJT

新加坡前总理李光耀仍在重症病房

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡3月19日 - 新加坡总理公署周四称，该国前总理李光耀的病情进一步恶化，依然生命垂危，在重症监护室接受治疗。

李光耀今年2月5日因严重肺炎入院治疗。他在去年9月度过了91岁生日。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐