新加坡一顾问小组提出长期经济策略 旨在确保经济2-3%年均增长率

路透新加坡2月9日 - 新加坡一个主要顾问小组周四提出一项10年期战略，旨在确保该国经济年增长率在2-3%，主要聚焦贸易伙伴关系、深化劳动力技术技能及实现经济数字化。

该小组还建议检视新加坡的税务系统，以使其保持促增长及竞争性，同时又具“广泛性、累进性及公正性”，适应一个老龄化的社会。但并未详述如何实施。

“未来10年，经过共同努力，我们应该能够实现2-3%的年均增长率，超过多数发达经济体的表现，”新加坡未来经济委员会(CFE)在报告中称。

新加坡对经济策略进行广泛检视的历史可追溯至20世纪六七十年代，最近一次是在2010年，政府听从了多数提议。

CFE由部分政府官员、知名CEO以及各领域的专家组成，访问了9,000利害相关人员，包括行业组织、公共机构、工会、企业和学生，然后提出了自己的方案。

新加坡总理李显龙在报告后面附的一封信中称，政府接受建议的这些策略，并将努力全部实施。各部长将在2月20日的2017年预算演说中做出回应。

报告指出亚洲中产阶层的崛起以及城镇化的增长是新加坡发展金融、物流和枢纽服务的机会，也是其发展先进制造业的机会。

外部政策方面，报告建议新加坡政府抵制保护主义，并通过降低关税和其他壁垒来增强贸易合作。

东盟经济共同体和中国支持的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)，是推行此类政策的关键途径。另外的选项是在地区开发项目上与全球金融机构合作。

报告指出，国内方面，网络安全技能对经济和国防具有战略重要性，可在国民服役培训期间发展这方面的技能。男性在离校后须强制服役。

报告称，简化针对风险投资基金的监管框架，鼓励更多私募股权公司落户新加坡，将有助于刺激本地企业成长；与此同时，政府应当提供更多的有针对性的协助。

该委员会敦促政府通过与行业业者建合作实验室，支持发展数据能力，譬如应用数据分析等。

委员会还建议政府应当继续投资新的国际连接项目，譬如计划中的吉隆坡-新加坡高铁项目、樟宜机场五号航站楼以及Tuas高科技海港项目等。(完)