特写：劳动力成本与距离优势让新加坡企业瞄准马来西亚经济区

路透新加坡10月22日电(记者 Kevin Lim/Eveline Danubrata)---当新加坡Tastyfood Industries决定增产以满足非洲和中东地区的需求时，这家速溶咖啡和麦片厂商并未扩大其在新加坡本土的工厂和中国厦门的另一家工厂。

相反，该公司计划明年关闭在新加坡的工厂，并转战马来西亚的伊斯干达(Iskandar)经济区。Tastyfood将在此处建设一座规模是新加坡工厂三倍的工厂，并雇佣当地像中国一样廉价的劳动力。

Tastyfood创始人Joseph Lim在接受路透采访时表示：“新一代的新加坡人不喜欢生产岗位，因为他们现在的教育程度更高。”

“在新加坡管理一家制造业工厂不容易，除非是在像制药业这种高科技、高附加值的行业。”

伊斯干达开发区管理局(Iskandar Regional Development Authority)的数据显示，伊斯干达的工厂多以新加坡企业为主，截至今年6月，约占327亿林吉特(107亿美元)投资额的15%。

西班牙、日本、荷兰和德国企业也是在该经济区的重要制造商，而来自阿联酋的企业则主营房屋和其他房地产项目。

Lim表示，马来西亚和中国一名普通工厂工人的月薪为400-500新元(330-410美元)，不及新加坡工人工资的一半。

Tastyfood的营销和产品开发活动将继续保留在新加坡。

距离也是一个关键因素。Lim称，Tastyfood在伊斯干达的新工厂距离公司本部只有30分钟的车程，而厦门工厂距离新加坡则要飞行四个小时。

“在中国做生意还存在很多风险，尽管情况正在慢慢好转。”

新加坡制造商并非唯一进军伊斯干达的群体。

乐高主题公园(Legoland)和英国马尔波罗学院(Marlborough College)也将伊斯干达作为试水亚洲市场的首选。通过与马来西亚云顶集团(Genting Group)(GENT.KL)设立合资企业，总部位於美国的西蒙地产集团(Simon Property GroupInc)(SPG.N)也在此成立了其东南亚首个购物中心，将目标对准了新加坡的富裕客户。

马来西亚乐高主题公园总经理柏斯特(Siegfried Boerst)表示：“我们将马来西亚柔佛州和新加坡作为我们的目标市场。我们相信，伊斯干达的整体发展将有助於在马来西亚南部形成大型旅游胜地。”

伊斯干达和附近地区因其更低廉的劳动力和更近的距离成为新加坡面包店、干洗店及其他中小型企业的首选。这些企业在新加坡拥有店面，但却在马来西亚完成其多数生产流程。

新加坡蛋糕和冰激凌零售商Awfully Chocolate在本土市场有10家门店，但供应这十家门店的某些产品是在马来西亚柔佛州首府新山(Bahru)附近的一座工厂完成。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。