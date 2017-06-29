新加坡金管局称新加坡和全球经济应能适应美联储加息

路透新加坡6月29日 - 新加坡金管局局长孟文能周四称，全球经济应能够适应美国加息，但鉴于金融市场已经习惯了超宽松货币环境，仍需保持警惕。

“加息本身是对经济活动增强的一种回应，但仍需警惕。如果加息速度快于预期，那么各经济体和市场...有可能失去平衡，”孟文能向记者表示。

美国利率上升一直是今年金融市场的主要关注点，尤其是中国经济表现不佳引发外界担忧如果美联储收紧政策的步伐过快，全球经济增长可能放缓。

除了美联储，其他发达经济体也开始转变。英国央行总裁卡尼周三表示，鉴于英国经济接近以最大产能运转，可能需要调高利率。这令很多人感到意外。

加拿大央行则更进一步。加拿大央行两位高官暗示，最早可能7月收紧政策。

孟文能在新加坡金管局公布年度报告后发表讲话称，从稳定的通胀和增长前景看，当前中性货币政策立场在较长一段时间内仍是合适的。新加坡金管局自去年4月开始采取中性货币政策立场。

他重申，今年新加坡经济料将增长1-3%，而且增幅“很有可能”超过去年的2%。

但孟文能警告称，当局不会放松楼市降温措施，因楼市在近几个月出现一些复苏迹象，新屋交易劲增，而且市场对政府土地拍卖的需求强劲。

“楼市过去三年大体企稳，但现在还不是放松降温措施的时候，”孟文能说。

“地区楼市一直较为繁荣，有关当局已经...引入了更多降温措施。如果目前放松这些措施，将会释出错误信号。”(完)