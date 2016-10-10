新加坡贸工部长称经济可能会有几季萎缩 但不致衰退--媒体

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月10日 - 据新加坡当地媒体周一引述，一名官员表示，不能排除新加坡经济可能出现“数季负成长”，但政府预期不会落入经济衰退。
据Channel NewAsia报导引述，新加坡贸工部长林勋强向国会表示，政府基本预测不会经济衰退，但不能排除可能有几季会较前季负成长。
林勋强表示，基于全球经济的持续发展情况，新加坡政府将继续密切观察情势，准备好在景气下滑时采取应对。
他并称，政府仍预期全年经济将成长1-2%，但比较接近预测低端。
“视景气下滑性质及严重程度而定，政府准备考虑实施多项应变措施，可能包括大范围及针对特定行业的措施，”报导引述林勋强称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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