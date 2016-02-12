焦点：新加坡金管局放松货币政策机率上升 因经济成长前景弱化

路透新加坡2月12日 - 分析师称，新加坡金融管理局在4月预定政策会议上放松货币政策的可能性在上升，因为疲弱的经济数据预示，新加坡经济成长前景将日益恶化。

上个月公布的一系列指标显示，2015年底新加坡经济表现乏力，全球压力将导致2016年步履蹒跚的担忧益发升温。

新加坡2015年出口下滑0.1%，为连续第三年下降，12月工业生产也创八个月最大按年降幅。

“新加坡经济陷入衰退的可能性...在加大，”美银美林的东南亚国家联盟(ASEAN)经济学家Hak Bin Chua称。

他表示，尽管基本预测是金管局4月的半年一度政策会议将维持货币政策不变，但放松政策的可能性在逐渐上升。

可以肯定的是，新加坡并无立即陷入经济衰退之虞，即便考虑到第四季国内生产总值(GDP)可能下修。

新加坡经济在2015年第三、四季度恢复正增长，摆脱第二季萎缩状态。

政府公布的初值显示，10-12月当季GDP环比年率为成长5.7%，服务行业增长帮助抵消了制造业的疲弱。有关GDP数据的具体细节将在本月稍晚公布。

“目前的大问题在于，在制造业衰退不断加深的情况下，服务业能否保持坚挺，”美银美林的Chua说。

汇丰控股经济学家Joseph Incalcaterra在最近的研究报告中称，制造业疲软意味着2016年上半年衰退的可能性正在升高，且过去几年的趋势一直暗示服务业产出会在上半年放缓。

金管局通过控制坡元汇率来调整货币政策。金管局允许坡元兑主要贸易伙伴国货币在未公布的波动区间内上升或下跌。政策汇率区间是针对坡元的名义有效汇率。

金管局目前的政策是让坡元在名义有效汇率政策区间内“逐步温和”升值。放宽政策的一个办法是让这个区间的斜度趋平。

“我们的基本预估是不调整，但如果经济衰退真有可能，金管局让斜度趋平的概率也会很高，”汇丰的Incalcaterra说。

金管局去年两次放宽货币政策，一次是在2015年1月非常规会议时期突然宣布政策决定。

预计金管局不大可能再次选择在非常规会议期间实施政策宽松，除非中国经济明显转而恶化，或油价持续下滑。(完)