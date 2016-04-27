焦点：新加坡金管局称货币政策为经济提供了适度支撑

* 金管局：宽松措施将使实质GDP接近潜在水平

* 金管局：宽松措施料将把整体通胀率平均拉高0.7个百分点

* 金管局认为经济将在未来几季温和增长

路透新加坡4月27日 - 新加坡金管局表示，在主要贸易伙伴增长放缓的情况下，新加坡近来的货币政策宽松措施将在未来两年支撑经济并提振通胀。

为了支持增长，新加坡金管局在本月稍早意外放宽货币政策，为15个月以来第三次放宽政策。

金管局在周三发布的半年度宏观经济评估中表示，最近一次放松政策，加上政府今年的预算，为经济提供了适度的支撑。

“综合而言，这些政策调整将有助使实质GDP水平在2016和2017年接近其潜力水平，”金管局在报告中称。

“这些举措还将确保中期物价稳定，抵销一些通胀趋缓的压力，在未来两年内将整体CPI每年平均提高0.7个百分点。”

新加坡经济过去两年承受严峻压力，因全球需求放缓打压该国出口，令该国制造业亏损惨重。

金管局预计今年整体通胀率为负1.0%至零。

金管局在半年度报告中称，2016年薪资增幅料放缓至2.5-3.0%，去年为3.5%。

新加坡3月整体消费者物价指数(CPI)连续第17个月同比下滑。

新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率未能实现增长且逊于预期，因服务业活动下滑。

**宽松货币政策**

金管局表示，制定较宽松的货币政策、以及政府推出的温和扩张性财政政策“提供了一套适当且互补的宏观经济组合拳，将确保中期物价稳定以及经济可持续性增长”。

金管局预计未来数个季度的经济增长料为温和，因贸易相关产业面临周期阻力。

“疲弱态势在2016年初扩大到更多行业，”金管局指出，“现代服务领域的回落最为明显，金融业活动在去年底攀升后，遭遇了信贷需求下降和基金管理费用收入降低的冲击。”

金管局维持新加坡今年经济成长1-3%的预估，并称2016年料不会陷入衰退。

分析师认为，继金管局本月放宽政策后，市场应该准备好迎接金管局的进一步政策行动，这暗示若经济恶化加剧，可能出现一次性的坡元贬值。

“新加坡企业前景进一步下滑的迹象已经浮现，企业预期显示2016年上半年的前景趋弱。”金管局说道。（完）