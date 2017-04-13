焦点：新加坡金管局维持货币政策不变 警告全球经济前景面临风险

资料图片：2017年2月10日，人们从窗口远眺新加坡的写字楼和住宅区。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡4月13日 - 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。

分析师称，金管局重申前次政策评估中的前瞻性指引、并发出政策存在高度不确定性的警告，给10月收紧政策的预期泼上冷水。

金管局称，维持坡元名义有效汇率(NEER)区间的斜率为零，并维持政策区间的宽度与中点不变。之后坡元小幅上涨。

“在较长时期内采取中性政策立场是合适的，且应确保中期物价稳定，”新加坡金管局在半年度货币政策声明中称。

根据新加坡贸工部的数据，依赖于贸易的新加坡经济第一季环比年率下降1.9%。这与路透调查的预估中值一致。

外界认为，这是去年第四季经济大幅增长12.3%后出现的回落，很多分析师预计经济增长将与政府对2017年的预估相符。

金管局承认全球经济前景“略有”好转，但称下档风险犹存，并伴有“重大政策不确定性”。

野村分析师Brian Tan表示，金管局对经济前景比较“谨慎”，这可能会削弱对该央行或许会在10月的下次政策检讨中收紧政策的猜测。

“现在紧缩政策有点太早，”Tan表示。

随着全球经济从去年底起好转，新加坡的出口和制造业摆脱低迷表现，协助拉抬通胀符合官方预测。

前景改善使得19位接受路透调查的分析师中有18位认为，金管会周四将维持货币政策不变，只有一位预期会宽松政策。

新加坡金管局以调控汇率、而非利率来管理货币政策，让坡元在其兑主要贸易伙伴国货币的名义有效汇率(NEER)在政策波动区间内涨跌。

金管局曾表示，核心通胀率料平均为1-2%，2016年时为0.9%。所有项目的通胀率料从去年的负0.5%升至0.5-1.5%。(完)