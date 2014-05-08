新加坡交易所将在7月推出四种动力煤和炼焦煤新合约

罗技第四季业绩强劲 欲借并购加速成长并扩至新领域
路透苏黎世4月26日 - 电脑周边产品生产商罗技(Logitech) 的执行长Bracken Darrell周三称，该公司在寻求通过并购加速成长，并借以扩张至新的产品领域。罗技此前公布的第四季业绩结果超出预期。
路透伦敦5月7日 -新加坡交易所(SGX)计划为定价动力煤和炼焦煤推出四种产品，力图在煤价今年大跌之际切入亚洲日益增长的对冲工具需求。
在全球最大煤炭使用国中国，由于廉价煤炭进口众多，加上中国成长减速，已经推低指标动力煤价格接近约四年半最低点，目前是每吨73美元。
SGX表示，两项动力煤合约--SGX API 4 FOB Richards Bay煤炭期货和掉期、以及SGX API 5FOB New Castle煤炭期货和掉期--将在获得审批之后预定在7月推出。
SGX也将在7月推出两种炼焦煤合约--SGX TSI Australia Premium炼焦煤期货和掉期以及SGXTSI China Premium炼焦煤期货和掉期--客户可对冲相当于三分之一的制钢成本。(完)
(编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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