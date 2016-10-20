专访：新加坡一投资公司将推新基金 扩大人民币石油交易业务

路透北京10月20日 - 新加坡投资公司New Silkroutes Group Ltd (NEWS.SI)将推出两个聚焦中国的新基金，价值总计16亿美元，以期在重组后扩大与中国客户的石油交易业务。

New Silkroutes前身是一家亏损的信息技术公司，去年在执行长Goh Jin Hian带领新的管理团队将公司转型为投资公司。Goh是新加坡前总理吴作栋之子，此前曾担任医疗保健公司高管。

公司高管在北京接受路透专访时表示，公司预计将很快获得新加坡的许可，经营一个规模6亿美元的医疗保健基金，和一个规模最小为10亿美元、聚焦于能源基础设施的基金。

“我们有意投资于储油设备等基础设施，甚至是精炼厂股份，”Goh说。

该公司高管称，已经与一个中国民间集团达成一致，为上述医疗保健基金提供2亿美元种子资金。该集团中包含铝冶炼厂和房地产商。(完)