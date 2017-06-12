有潜在买家对来宝集团石油业务感兴趣--FT

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月12日 - 据金融时报（FT）周一援引四名知情人士报导，已有潜在买家与面临困境的大宗商品交易商来宝集团(NOBG.SI)接洽，有意收购后者的石油业务。
金融时报报导，竞争对手曾试探来宝集团的意向，想收购其部分专注美洲的石油业务，但来宝集团迄今拒绝展开磋商。该报没有提供潜在买家名称。
路透联系来宝集团时，后者没有立即置评。
出售全部或部分石油业务，将帮助来宝集团获得亟需的资金。由于大宗商品市场下滑，加之2015年Iceberg Research质疑其财务操作，来宝集团近年来一直在痛苦挣扎。
上月路透报导，来宝集团正在就一笔20亿美元信贷的延展问题与银行谈判。该笔信贷由该公司的库存和营运资金做担保，要在6月底之前展期。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。