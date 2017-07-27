焦点：来宝集团第二季可能净亏18亿美元 将把一些业务售予摩科瑞

路透新加坡7月26日 - 昔日亚洲最大的大宗商品贸易商--新加坡来宝集团(NOBG.SI)季度亏损可能高达18亿美元，该集团将裁员和出售资产，包括将其美国天然气和电力业务出售给摩科瑞能源贸易集团。

来宝并称，在与摩科瑞的亚洲关系企业建立一些初步联系后，双方将“探讨在亚洲进行战略联盟”。

来宝周三宣布，计划以2.48亿美元将美国天然气和电力业务出售给摩科瑞，还将出售资本密集型的油液业务，转为侧重于以煤炭为主的“硬商品”。

来宝过去两年频频遇挫：先是博客Iceberg Research在2015年初质疑其财务实力，随后又受到大宗商品大跌的打击。此后该集团一直在努力恢复投资者的信心。

来宝已经积极应对，但上述动荡导致该集团股价重挫、评级被调降、管理层变动和资产出售。来宝的市值已从2015年2月的60亿美元大幅缩水至5.54亿美元。

周三宣布的举措，是来宝集团为偿债及维持生计而进行的最新重组举措。该公司还宣布了未来两年对北美以外资产至多10亿美元的处置计划。

了解交易的消息人士称，凭借在亚洲建立起来的初步关系，摩科瑞将营销来宝的硬商品，主要是煤炭。

摩科瑞一直试图扩大亚洲业务，尤其是在中国。中化去年收购该公司12%的股份。

**需要现金注资**

来宝集团寻求现金注资已有数月，周三并称其将继续寻觅新的投资者，以及通过结盟来帮助为运营资本提供融资。

来宝此次出售的资产似乎非常适合摩科瑞。后者的执行长Marco Dunand去年曾表示在考虑进一步扩张北美天然气业务。该公司在2014年通过收购摩根大通的实货大宗商品交易分支，取得了大笔天然气投资组合。

来宝称，由于错失了交易机会，降低风险和储备现金的必要性导致其第二季巨亏。该公司估计第二季亏损或在17-18亿美元之间。来宝公司负债达33亿美元。

净亏还包括投资组合减记造成的损失。来宝宣布特别项目亏损为12-13亿美元。

Religare分析师Tiruchelvam称，经过减记后，“潜在投资者有可能会认为这样的资产负债表比较有利”。

来宝表示，市场面临低利润以及银行寻求降低风险的局面，公司预计大宗商品交易行业将面临更大压力。该公司称，“已在为行业压力持续做准备。董事会认为这种压力可能会推动行业整合”。

**“现实可行的前景”**

来宝曾设法留住员工，为表现优异者发放现金奖励。但公司在周三宣布，将把员工人数由大约900名削减至400名。

董事长Paul Brough表示，最近的整顿为“解决集团的负债问题提供了现实可行的前景”。Brough是一位重组专家，在今年稍早被任命为集团董事长。

“集团进一步相信，目前债权人和股东对于集团未来的方向以及应对挑战的计划，有了更加清晰的看法，”他说。

来宝集团由Richard Elman于1986年创立，借助大宗商品牛市的有利时机，成为全球最大的贸易商之一。

但最近两年，77岁的Elman希望让集团重新回到最初的发展方向上，成为一家轻资产运营模式的贸易公司。

Elman在今年卸任董事长一职，但仍是公司最大的股东，持股比例略高于18%。根据汤森路透数据，集团的其它大股东还包括主权财富基金中国投资有限责任公司和Orbis Investment Management。(完)