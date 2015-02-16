新加坡总理李显龙患前列腺癌 将接受手术

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透新加坡2月15日（记者 Saeed Azhar） - 新加坡总理公署周日发布声明称，总理李显龙被诊断患前列腺癌，定于周一接受前列腺切除手术，将请病假一周。
李显龙病休期间，副总理兼国家安全统筹部长张志贤将代行总理职务。
李显龙1992时曾被诊断患淋巴癌，经成功化疗后病情缓解。
总理公署声明称，李显龙听取医疗小组建议后，决定接受手术，以期完全康复。
李显龙政府定于2月23日呈递预算案，分析人士称，去年预算案相关措施主要惠及老年人，而今年的预算可能利用财政强健之机惠及更广泛人群。
新加坡下次选举需不迟于2017年1月举行，但媒体和一些博客猜测，选举可能最早今年晚些时候，在8月新加坡庆祝独立50周年后的某个时间就会举行。
人民行动党自新加坡1965年独立以来一直执政，但在最近一次2011年的选举中得票率创历史低点，因许多选民不满生活成本高昂以及移民增加。人民行动党是李显龙的父亲李光耀创立的。
李显龙政府已采取措施，使得企业雇用低成本外国员工的难度加大，旨在降低新加坡对海外劳工的依赖，并消除公民对人口过密以及就业竞争加剧的不满情绪。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。