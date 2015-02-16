新加坡总理李显龙患前列腺癌 将接受手术

路透新加坡2月15日（记者 Saeed Azhar） - 新加坡总理公署周日发布声明称，总理李显龙被诊断患前列腺癌，定于周一接受前列腺切除手术，将请病假一周。

李显龙病休期间，副总理兼国家安全统筹部长张志贤将代行总理职务。

李显龙1992时曾被诊断患淋巴癌，经成功化疗后病情缓解。

总理公署声明称，李显龙听取医疗小组建议后，决定接受手术，以期完全康复。

李显龙政府定于2月23日呈递预算案，分析人士称，去年预算案相关措施主要惠及老年人，而今年的预算可能利用财政强健之机惠及更广泛人群。

新加坡下次选举需不迟于2017年1月举行，但媒体和一些博客猜测，选举可能最早今年晚些时候，在8月新加坡庆祝独立50周年后的某个时间就会举行。

人民行动党自新加坡1965年独立以来一直执政，但在最近一次2011年的选举中得票率创历史低点，因许多选民不满生活成本高昂以及移民增加。人民行动党是李显龙的父亲李光耀创立的。

李显龙政府已采取措施，使得企业雇用低成本外国员工的难度加大，旨在降低新加坡对海外劳工的依赖，并消除公民对人口过密以及就业竞争加剧的不满情绪。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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